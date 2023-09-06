Ліван залишився без електрики: ТЕС припинили роботу через заборгованість

11:24 17 серпня Київ, Україна

Ліван залишився без електрики після того, як дві теплові електростанції (ТЕС) у Дейр-Аммар та Аль-Захрані припинили роботу через несплату боргу. Про це повідомляє видання Sky News.



Борги перед енергетичною компанією становлять близько 83 мільйонів доларів. З цієї суми ліванська держкомпанія Electricit du Liban виплатила оператору ТЕС «Primesouth» лише два мільйони доларів.



Без електрики залишилися всі лікарні, державні установи та міжнародний аеропорт Бейрута. Станції, які перекачують питну воду до регіонів Лівану, теж зупинили свою роботу.



Дві ТЕС сумарною потужністю 550 МВт є єдиними джерелами електроенергії у Лівані.