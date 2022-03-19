Литва заборонила вивозити в Росію та Білорусь більше 60 євро готівкою на людину

20:31 18 березня Київ, Україна

Влада Литви обмежила суму готівкових євро, які можна вивозити до Росії або Білорусії, повідомляє Delfi.



Тепер кожна людина, яка перетинає литовсько-російський чи литовсько-білоруський кордон на виїзд, може взяти із собою не більше 60 євро. Вивезення іншої готівкової валюти не обмежений.



Порушників, у яких виявлять гроші понад ліміт, повертатимуть до Литви та притягатимуть до адміністративної відповідальності.



Нагадаємо, Євросоюз 2 березня заборонив вивозити до Росії готівку євро. При цьому для фізичних осіб було зроблено виняток — на гроші, які використовуються в особистих цілях, заборона не поширюється.