Литва заборонила авіасполучення через повітряний простір Білорусі

Влада Литви, через ситуацію з літаком Ryanair, який напередодні був екстрено посаджений в Мінську, заборонила здійснювати і приймати рейси, маршрути яких йдуть через Білорусь.
Про це повідомляє Delfi 24 травня.
Як пояснив міністр транспорту та шляхів сполучення Марюс Скуодіс, "будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені".
Також Литва пропонує авіакомпаніям ЄС скасувати польоти над Білоруссю.
Тим часом керівник Бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс повідомив про ситуацію з літаком Ryanair, який напередодні був екстрено посаджений в Мінську, повідомляє LRT.
За його словами, в цей час літак проходить огляд в аеропорту Вільнюса.
Він також повідомив, що рішення посадити літак Ryanair прийняв капітан судна за погодженням з керівництвом компанії.
У свою чергу, МЗС Литви закликав своїх громадян не відвідувати Білорусь, а громадян, які знаходяться там - покинути цю країну.
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