Литва заборонила авіасполучення через повітряний простір Білорусі

17:31 24 травень Київ, Україна

Влада Литви, через ситуацію з літаком Ryanair, який напередодні був екстрено посаджений в Мінську, заборонила здійснювати і приймати рейси, маршрути яких йдуть через Білорусь.

Про це повідомляє Delfi 24 травня.

"Що стосується польотів в Литву і з Литви через повітряний простір Білорусі, незважаючи на те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано прийняти відповідне рішення уряду", - сказала прем'єр-міністр Литви Інгрида Шимоніте.

Як пояснив міністр транспорту та шляхів сполучення Марюс Скуодіс, "будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені".



Також Литва пропонує авіакомпаніям ЄС скасувати польоти над Білоруссю.



Тим часом керівник Бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс повідомив про ситуацію з літаком Ryanair, який напередодні був екстрено посаджений в Мінську, повідомляє LRT.



За його словами, в цей час літак проходить огляд в аеропорту Вільнюса.

"Ми вже опитали десятки людей, які летіли на літаку, в тому числі членів екіпажу. Капітана вже допитали", - зазначив Кішкіс.

Він також повідомив, що рішення посадити літак Ryanair прийняв капітан судна за погодженням з керівництвом компанії.



У свою чергу, МЗС Литви закликав своїх громадян не відвідувати Білорусь, а громадян, які знаходяться там - покинути цю країну.