Литва забороняє хутрові ферми з 2027 року

07:45 22 вересня Київ, Україна





Про це інформують литовські джерела новин, включаючи LRT і Сейм Литовської Республіки.



Згідно з новим законом, власники хутрових ферм отримуватимуть компенсації, розмір яких викликав невдоволення серед представників бізнесу. Компенсація становитиме 3 євро за кожну хутряну тварину, якщо комерційну діяльність буде припинено до 2025 року, 2 євро - якщо до 2026 року, і лише 1 євро - якщо ферма закриється в останній рік перехідного періоду.



Уряд також зобов'язується компенсувати витрати на виплати працівникам ферм та на утилізацію обладнання, а також знесення будівель та утилізацію відходів. Литовський парламент ухвалив закон, який з 2027 року забороняє діяльність усіх хутрових ферм у країні.Про це інформують литовські джерела новин, включаючи LRT і Сейм Литовської Республіки.Згідно з новим законом, власники хутрових ферм отримуватимуть компенсації, розмір яких викликав невдоволення серед представників бізнесу. Компенсація становитиме 3 євро за кожну хутряну тварину, якщо комерційну діяльність буде припинено до 2025 року, 2 євро - якщо до 2026 року, і лише 1 євро - якщо ферма закриється в останній рік перехідного періоду.Уряд також зобов'язується компенсувати витрати на виплати працівникам ферм та на утилізацію обладнання, а також знесення будівель та утилізацію відходів.

Ієва Пакаркліте з "Партії свободи", яка входить до правлячої коаліції, заявила: "Ми досягли рівня зрілості, щоб не продовжувати діяльність, яка спричиняє біль".

Вона також зазначила, що основними ринками збуту хутряних виробів були росія та Китай, але попит на них у Європейському Союзі зменшується з кожним роком.



Законодавці наголосили, що на хутряних фермах неможливо забезпечити належний добробут тварин.