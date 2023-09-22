Литва забороняє хутрові ферми з 2027 року

Литовський парламент ухвалив закон, який з 2027 року забороняє діяльність усіх хутрових ферм у країні.
Про це інформують литовські джерела новин, включаючи LRT і Сейм Литовської Республіки.
Згідно з новим законом, власники хутрових ферм отримуватимуть компенсації, розмір яких викликав невдоволення серед представників бізнесу. Компенсація становитиме 3 євро за кожну хутряну тварину, якщо комерційну діяльність буде припинено до 2025 року, 2 євро - якщо до 2026 року, і лише 1 євро - якщо ферма закриється в останній рік перехідного періоду.
Уряд також зобов'язується компенсувати витрати на виплати працівникам ферм та на утилізацію обладнання, а також знесення будівель та утилізацію відходів.
Про це інформують литовські джерела новин, включаючи LRT і Сейм Литовської Республіки.
Згідно з новим законом, власники хутрових ферм отримуватимуть компенсації, розмір яких викликав невдоволення серед представників бізнесу. Компенсація становитиме 3 євро за кожну хутряну тварину, якщо комерційну діяльність буде припинено до 2025 року, 2 євро - якщо до 2026 року, і лише 1 євро - якщо ферма закриється в останній рік перехідного періоду.
Уряд також зобов'язується компенсувати витрати на виплати працівникам ферм та на утилізацію обладнання, а також знесення будівель та утилізацію відходів.
Вона також зазначила, що основними ринками збуту хутряних виробів були росія та Китай, але попит на них у Європейському Союзі зменшується з кожним роком.
Законодавці наголосили, що на хутряних фермах неможливо забезпечити належний добробут тварин.
Законодавці наголосили, що на хутряних фермах неможливо забезпечити належний добробут тварин.
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