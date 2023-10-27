Литва забороняє імпорт та дегазацію російського ЗПГ з листопада

16:59 26 жовтня Київ, Україна

Литва з листопада запроваджує заборону на будь-який імпорт, завантаження та дегазацію російського зрідженого природного газу (ЗПГ) на всіх об'єктах країни.

Про це повідомляє LRT.



Зазначається, що у четвер, 26 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Закону про природний газ, які передбачають заборону. 111 парламентаріїв проголосували "ЗА", 6 – утрималися. Під час розгляду поправок у комітетах Сейму, заступниця міністра енергетики Інга Жилене заявляла, що російський газ на регазифікаційні об'єкти в Литві доставляють танкери з Польщі.



Зміни до закону підготували голова Комітету національної безпеки та оборони Сейму Лаурінас Кашчюнас та міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.



Раніше глава литовського енергетичного відомства заявляв, що газ транспортувала з Польщі компанія Cryogas M&T Poland і постачала двом компаніям із дегазаційними установками. Менеджер із розвитку бізнесу Cryogas M&T Poland у країнах Балтії Маріус Сімановичюс заявив BNS, що не може це прокоментувати. При цьому ні міністерство, ні Рада регулювання енергетики не назвали компаній, яким постачав газ Cryogas M&T Poland.



Імпорт зрідженого природного газу з росії до Литви через Клайпедський термінал припинено з березня 2022 року, а з квітня того ж року припинено імпорт російського газу через трубопроводи.