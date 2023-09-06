Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з білоруссю

16:59 16 серпня Київ, Україна

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня пунктів пропуску Шумскас і Тверячус на кордоні з республікою білорусь.



Про це повідомляє DELFI.



Такі заходи — це реакція уряду на геополітичну ситуацію та загрозу національній безпеці, а також запобігання контрабанді товарів, пише видання.



Зазначається, що станом на сьогодні через КПП Шумскас може проходити лише легковий транспорт, а через Тверячус — легкові автомобілі та порожній вантажний транспорт.



При цьому президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литві, а також Латвії та Польщі, можливо, доведеться закрити кордон із білоруссю, якщо ситуація з безпекою через прибуття військового угруповання "Вагнер" до білорусі суттєво ускладниться.



Науседа, однак, зазначав, що це було б "крайнім заходом".



Водночас прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте, як пише DELFI, побоюється, що одностороннє рішення про закриття пунктів пропуску може вплинути на сусідні держави.



За її словами, Литва, Польща та Латвія у зв'язку з проблемами домовилися спільно координувати дії.