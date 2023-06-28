Литва запровадила тимчасову заборону на транзит товарів подвійного призначення

Литва ухвалила рішення про тимчасову заборону на транзит товарів подвійного призначення через свою територію. Це рішення було ухвалене литовським урядом на засіданні, яке відбулося у середу, 28 червня.
Відповідно до затвердженого рішення, 57 груп товарів подвійного призначення тепер заборонено переміщати через Литву та вивозити з неї.
Про це повідомляє балтійська агенція BNS.
Основний вплив цього заходу стосується перевезення мікроелектроніки та напівпровідникових компонентів, які входять до національного списку контрольованих товарів подвійного призначення.
Аушріне Армонайте, міністр економіки та інновацій Литви, заявила, що країна "обмежує переміщення деяких товарів подвійного або потенційно подвійного призначення через свою територію протягом щонайменше одного року".
Вона також пояснила, що литовська влада має інформацію, що вказує на те, що ці товари можуть бути використані у військових діях проти України.
Відповідно до затвердженого рішення, 57 груп товарів подвійного призначення тепер заборонено переміщати через Литву та вивозити з неї.
Про це повідомляє балтійська агенція BNS.
Основний вплив цього заходу стосується перевезення мікроелектроніки та напівпровідникових компонентів, які входять до національного списку контрольованих товарів подвійного призначення.
Аушріне Армонайте, міністр економіки та інновацій Литви, заявила, що країна "обмежує переміщення деяких товарів подвійного або потенційно подвійного призначення через свою територію протягом щонайменше одного року".
Вона також пояснила, що литовська влада має інформацію, що вказує на те, що ці товари можуть бути використані у військових діях проти України.
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