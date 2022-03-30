Литва внесла Білорусь до списку «ворожих держав»

16:39 30 березня Київ, Україна

Білорусь увійшла до списку «ворожих держав», складеного литовським Міністерством економіки та інновацій. Список затвердив уряд Литви.



На його підставі можна буде виключати компанії, що належать до «ворожих держав», із На його підставі можна буде виключати компанії, що належать до «ворожих держав», із тендерів із держзакупівель або розривати вже

укладені із нею договори.

«Досі замовники не мали підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть приймати рішення не фінансувати ці ворожі держави через державні закупівлі», — йдеться у прес-релізі уряду.

У списку також є Росія, Крим, непідконтрольна молдавському уряду територія Придністров'я та території Абхазії та Південної Осетії.

Раніше спеціальна комісія уряду оцінювала ті чи інші угоди щодо відповідності інтересам національної безпеки і надавала рекомендації щодо розірвання угод.