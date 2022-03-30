Литва внесла Білорусь до списку «ворожих держав»

Білорусь увійшла до списку «ворожих держав», складеного литовським Міністерством економіки та інновацій. Список затвердив уряд Литви.
На його підставі можна буде виключати компанії, що належать до «ворожих держав», із тендерів із держзакупівель або розривати вже
укладені із нею договори.
У списку також є Росія, Крим, непідконтрольна молдавському уряду територія Придністров'я та території Абхазії та Південної Осетії.
Раніше спеціальна комісія уряду оцінювала ті чи інші угоди щодо відповідності інтересам національної безпеки і надавала рекомендації щодо розірвання угод.
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