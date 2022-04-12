Литва разом з Німеччиною почала військові навчання на кордоні з Білоруссю

21:00 16 липня Київ, Україна

Недалеко від кордону з Білоруссю Литва , спільно зі Збройними силами Німеччини, почала військові навчання "Швидкий меч", які триватимуть до 29 липня.

Про це повідомляє сайт ЗС Литви.

"16-29 липня генерал Збройних сил Литви Штаб 10-ї німецької бронетанкової дивізії вперше буде тренуватися на полігоні ім. С. Жукаускаса в Пабраді в навчанні «Швидкий меч» (нім. Schneller Degen). Це перші навчання такого типу зі штабом ЗС Німеччини на території союзника по НАТО, які були організовані керівництвом дивізії за власною ініціативою. Сценарій навчань покликаний навчити відбивати гібридні загрози і проводити високоінтенсивні операції колективного захисту", - йдеться в повідомленні ЗС Литви.

За інформацією силового відомства, військові навчання триватимуть до 29 липня.



Зазначено, що в тренуваннях вперше візьме участь штаб 10-ї бронетанкової дивізії Бундесверу.



Це перші такого роду навчання штабу ЗС Німеччини на території союзника по НАТО, які були організовані керівництвом дивізії за власною ініціативою.



Відомо, що під час навчань штаб німецької дивізії буде відпрацьовувати планування і командування об'єднаними операціями союзних сил за участю командування 12-ї танкової бригади Німеччини, 37-ї бригади бронепіхоти, 23-й бригади гірських піхотинців і бригади мотопіхоти Литви "Залізний вовк".



Відзначено, що вчення, які повинні були пройти взимку, були перенесені через пандемію коронавірусу.