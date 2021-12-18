Литва вимагає політичної ізоляції для Білорусі

Міністр закордонних справ Литви заявив, що вважає за необхідне оголошення політичної ізоляції для Білорусі, через перемогу на виборах Олександра Лукашенка. Він також підкреслив, що сподівається на введення Євросоюзом санкцій.

Білорусія, де більше тижня продовжуються протести після президентських виборів, повинна бути піддана політичної ізоляції і персональним санкцій. Про це заявив в понеділок журналістам глава МЗС Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс.

"Як засіб впливу на яке втратило легітимність керівництво Білорусії ми пропонуємо нашим партнерам на міжнародній арені використовувати політичну ізоляцію [Мінська]", - сказав він.

Ще одним інструментом тиску Лінас Антанас Лінкявічюс вважає введення персональних санкцій стосовно осіб, відповідальних за невиправдане застосування сили до протестуючих. "Ми хотіли б, щоб санкційні заходи були оголошені якомога швидше, і внесли свої пропозиції", - повідомив він.

Литва, за словами глави зовнішньополітичного відомства, сподівається на введення санкцій від імені ЄС, але не скидає з рахунків і національні заходи. "Чи не відмовляємося і від національних санкцій. Одне іншому не перешкода", - сказав Лінас Антанас Лінкявічюс.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановском, яку називали його основним суперником, вона не визнала результати виборів.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. За інформацією МВС, затримані кілька тисяч людей, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.