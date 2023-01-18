Литва розірвала прикордонну співпрацю з Білоруссю

18:16 18 січня Київ, Україна

Уряд Литви ухвалив рішення про розірвання угоди з урядом Республіки Білорусь про основні засади транскордонного співробітництва. Про це повідомляє прес-служба МВС Литви.



Повідомляється, що рішення уряду ухвалено з урахуванням політичної ситуації в Білорусі після 2020 року: зокрема, сфальшованих виборів президента та залучення республіки у війну проти України.