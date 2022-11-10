Литва розглядає можливість позбавляти громадянства за підтримку окупантів

14:51 10 листопада Київ, Україна

Сейм Литви розглядає можливість позбавляти громадянства за підтримку агресора. Про це повідомляє литовське видання 15min.lt

"Проєкт передбачає, що громадянин іншої держави, який отримав литовське громадянство як виняток, позбавляється свого литовського паспорта, якщо його дії загрожують безпеці та інтересам Литовської держави, якщо він підтримує державу, яка загрожує безпеці Литви та інших країн і союзників у регіоні, а також очорнив ім'я Литовської держави", - йдеться у публікації.

За цю поправку до Закону про громадянство проголосували 63 члени Сейму, проти були 24, утрималися 26 депутатів. Надалі поправку буде розглянуто комітетами Сейму.