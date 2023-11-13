Литва проти підтримки агресора: перевірка 800 громадян щодо зв'язків з рф

15:29 13 листопада Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ Литви звернулося до Департаменту державної безпеки (VSD) із запитом на перевірку 800 іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у винятковому порядку.

Це рішення було ухвалено після того, як російська балерина Ілзе Лієпа, яка також має литовське громадянство, висловила підтримку президента рф володимира путіна та його дій в Україні.

"Оцінивши ситуацію та виявивши невідповідні дії конкретної громадянки, ми звернулися до VSD з проханням перевірити цих 800 осіб щодо загрози національній безпеці та підтримки дій держави-агресора", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс.

Міністерство також доручило Департаменту міграції розпочати процедуру позбавлення Лієпи литовського громадянства. Департамент звернувся до відповідних органів із запитом оцінити публічні висловлювання Лієпи щодо війни в Україні та російського президента.



Відповідно до Закону про громадянство, особа може бути позбавлена литовського громадянства, отриманого за винятком, якщо її дії загрожують інтересам безпеки Литви або якщо вона публічно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам безпеки Литви, інших країн-членів ЄС або їхніх союзників.



Ілзе Лієпа описує війну рф в Україні як "спеціальну військову операцію" і висловлює своє захоплення російськими громадянами, які беруть участь у ній.