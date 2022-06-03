Литва прийме на лікування українських військових

17:25 03 червня Київ, Україна

Українські військові, які постраждали від російського вторгнення, незабаром мають прибути до Литви, для лікування та реабілітації.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Українська сторона направить військових до реабілітаційного центру в Друскінінкай за десять днів", - зазначив Анусаускас під час брифінгу для журналістів у п'ятницю.

Він відмовився уточнювати, про яку кількість військовослужбовців з України йдеться.



Йдеться про Центр реабілітації військовослужбовців Військово-медичної служби у курортному литовському місті Друскінінкай.. Українські військові проходили там реабілітацію ще 2016 року.



За словами міністра оборони Литви, центр реабілітації буде розширено.



Напередодні стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення про прийом поранених солдатів з України для медичної евакуації та лікування у норвезьких шпиталях.