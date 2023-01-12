Литва витратить на біженців із України 10 мільйонів євро

14:15 12 січня Київ, Україна





Як повідомляє LRT, про це заявило Міністерство соціального захисту країни. Литва витратить на прийом, розміщення та інтеграцію біженців із України 10 мільйонів євро із фондів Європейського Союзу.Як повідомляє LRT, про це заявило Міністерство соціального захисту країни.

"Єврокомісія виділила країні 10 млн євро, завдяки чому можливості Литви щодо прийому біженців зросли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерство готується підписати угоди про співпрацю із самоврядуваннями та адміністраціями для фінансування проєктів з інтеграції біженців. Пріоритет надаватиметься проєктам послуг: наприклад, спрямованим на подолання стресу через вимушену міграцію, що фокусуються на правах жінок, а також на просуванні підприємництва.



Частина коштів піде на запобігання нелегальному працевлаштуванню, торгівлі людьми та залежності від психотропних речовин. Також інвестиції виділять на підготовку до зростання міграційного потоку.