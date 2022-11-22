Литва поки не передаватиме Україні ЗРК NASAMS

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що його країна поки не передаватиме Україні ЗРК NASAMS, а надасть боєприпаси до гаубиці PzH 2000. Про це повідомляє Delfi.
Литва після інциденту у Польщі з падінням ракети вирішила посилити свою протиповітряну оборону. Тому Вільнюс прискорює закупівлю засобів ППО, а також не передаватиме Україні комплекс NASAMS.
Литва після інциденту у Польщі з падінням ракети вирішила посилити свою протиповітряну оборону. Тому Вільнюс прискорює закупівлю засобів ППО, а також не передаватиме Україні комплекс NASAMS.
За словами керівника Міноборони Литви, його країна продовжить надавати військову допомогу Україні та фінансову підтримку. Однак він не розкрив деталі майбутніх постачань. За словами Анушаускаса, українські військові отримають від Литви снаряди для німецької Panzerhaubitze 2000.
Тим часом, за словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, армія рф використовуватиме вивезені з території білорусі ракети С-300 для обстрілу прифронтових територій.
Тим часом, за словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, армія рф використовуватиме вивезені з території білорусі ракети С-300 для обстрілу прифронтових територій.
Спікер ПС ЗСУ зазначив, що російські ракети С-300 вважаються застарілими. Спочатку вони застосовували їх по Україні одиночними залпами, а потім масовими по прифронтових містах. Він додав, що ці ракети терористичні, оскільки оснащені металевими елементами, які розлітаються під час вибуху та травмують людей. Щоб ефективно збивати ракети такого типу, потрібно, щоб вони запускалися з відстані щонайменше 100 кілометрів, проте окуповані території значно ближчі.
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