Литва поки не передаватиме Україні ЗРК NASAMS

18:42 21 листопада Київ, Україна





Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що його країна поки не передаватиме Україні ЗРК NASAMS, а надасть боєприпаси до гаубиці PzH 2000. Про це повідомляє Delfi. Литва після інциденту у Польщі з падінням ракети вирішила посилити свою протиповітряну оборону. Тому Вільнюс прискорює закупівлю засобів ППО, а також не передаватиме Україні комплекс NASAMS.

"Треба сказати про протиповітряну оборону, оскільки це дуже актуальне питання для регіону в цілому, ухвалено рішення, що ми маємо прискорити придбання додаткової системи ППО середньої дальності. Це було в наших планах, просто це було набагато пізніше", - наголосив Анушаускас.

За словами керівника Міноборони Литви, його країна продовжить надавати військову допомогу Україні та фінансову підтримку. Однак він не розкрив деталі майбутніх постачань. За словами Анушаускаса, українські військові отримають від Литви снаряди для німецької Panzerhaubitze 2000.



Тим часом, за словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, армія рф використовуватиме вивезені з території білорусі ракети С-300 для обстрілу прифронтових територій.

"Ми знаємо, що росія робить з ракетами С-300. Це зенітні ракети, призначені для ураження повітряних цілей... Росіяни мають цілий спектр такого озброєння - це Бук М1, М2, М3, Тор, Панцир, С-300, С-400 і т.д. Цими комплексами вони наситили окуповані території та загрожують нашим повітряним силам", - зазначив Ігнат.



Спікер ПС ЗСУ зазначив, що російські ракети С-300 вважаються застарілими. Спочатку вони застосовували їх по Україні одиночними залпами, а потім масовими по прифронтових містах. Він додав, що ці ракети терористичні, оскільки оснащені металевими елементами, які розлітаються під час вибуху та травмують людей. Щоб ефективно збивати ракети такого типу, потрібно, щоб вони запускалися з відстані щонайменше 100 кілометрів, проте окуповані території значно ближчі.