Литва зазнає цинічного та небезпечного гібридного нападу - президентка Єврокомісії

14:50 29 листопад Київ, Україна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебували минулої неділі в Литві та Латвії - країнах, які мають кордони з Білоруссю і змушені, як і Польща, справлятися з різким збільшенням кількості мігрантів.



«Вже місяцями Литва зазнає навмисного, цинічного та небезпечного гібридного нападу, організованого режимом Лукашенка. Він ставить під загрозу життя безневинних громадян, яких фальшивими обіцянками заманив до білоруських кордонів», - заявила Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі, вказавши, що ЄС цього року виділив трьом балтійським країнам та Польщі 200 мільйонів євро для покращення охорони зовнішніх кордонів організації.



Литовський президент Гітанас Науседа наголосив на зростанні військової загрози з білоруського боку, де невизнаний західними країнами президент Олександр Лукашенко пішов на тісніше зближення з Москвою.



«Ми також стурбовані іншими процесами – повною військовою інтеграцією Білорусі у військові структури та доктрини Росії. Це створює нові виклики для НАТО і НАТО має пристосувати свою стратегію та тактику, щоб бути готовим до відповіді», - сказав литовський керівник.



Україна, за словами генерального секретаря НАТО, також була темою обговорення минулими вихідними у зв'язку з «незрозумілим і невиправданим накопиченням Росією військ на території України».



«Ми готові для захисту всіх союзників, і ми надалі надаватимемо нашому партнеру - Україні, політичну та практичну підтримку», - сказав Єнс Столтенберг.



30 листопада у Ризі, столиці Латвії, зберуться міністри закордонних справ тридцяти країн НАТО для обговорення питань, пов'язаних з Росією та Білоруссю.



На зустріч також запросили міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та його грузинського колегу.



Дмитро Кулеба заявив минулого тижня, що його переговори з міністрами НАТО в Ризі будуть одним із сигналів "підтримки на тлі агресивних дій Росії", а також дадуть "можливість обговорити поточну ситуацію з безпекою та наші спільні дії".