Литва відмовилася від білоруських добрив

19:21 01 лютий Київ, Україна

Литва припинила транзит білоруських добрив. Відсьогодні поїзди, які везли хлоркалій до порту Клайпеда, більше не можуть заїжджати на територію країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко.



Мінськ переорієнтує постачання на російські порти. Через великі відстані зростуть і витрати на логістику. Але виробники обіцяють компенсувати це зростанням світових цін на добрива. Щодо розірваного контракту з литовською залізницею обіцяють стягнути штраф у судовому порядку. А ще – загрожують Вільнюсу санкціями.



Як відомо, Литва припинила транзит білоруських добрив через те, що державне підприємство "Білоруський" потрапило під санкції США.



Це рішення ухвалила державна компанія Lietuvos gelezinkeliai, повідомивши про це виробника калійних добрив «Білоруський».