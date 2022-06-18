Литва обмежує транзит товарів з Росії до Калінінградської області.

11:42 18 червня Київ, Україна

"Приєднавши" Крим, росія тепер може втратити свій анклав - Калінінградську область. Литва має намір заблокувати транзит близько половини товарів залізницею до Калінінградської області Росії. Про це заявив голова російського регіону Антон Аліханов, пише Радіо Свобода.

За його словами, заборона торкнеться від 40% до 50% продукції, що імпортується та експортується з росії через Литву, зокрема це будівельні матеріали, цемент і метал.

Через це в Росії планують збільшити кількість суден за маршрутом Усть-Луга - Балтійськ.

Аліханов заявив, що це "серйозне порушення… права на вільний в'їзд та виїзд із Калінінградської області".

Цього тижня Сейм Литви визнав примусове вивезення громадян України до Росії депортацією українського народу.