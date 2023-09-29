Литва зобов'язала власників авто з номерами росії протягом пів року вивезти їх з країни та ЄС

Литва зобов'язала власників автомобілів із російськими номерами вивезти їх з території країни та Євросоюзу протягом пів року.
Про це повідомляє пресслужба митниці Литви.
Зазначається, що заборона поширюється на ці транспортні засоби незалежно від національності їхнього власника чи водія.
Виняток поширюється на громадян росії, що прямують транзитом до Калінінградської області або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в росії з документом про спрощений транзит (FTD).
Виняток поширюється на громадян росії, що прямують транзитом до Калінінградської області або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в росії з документом про спрощений транзит (FTD).
Таким чином, всі автомобілі з російською реєстрацією, які в'їхали до Литви до 11 вересня 2023 року, повинні залишити країну та всю територію ЄС протягом шести місяців з дати прибуття.
Ввезення транспортних засобів пов'язують із спробами обійти міжнародні санкції проти росії. До цієї категорії транспортних засобів належать легкові автомобілі, кемпери, мікроавтобуси до 10 пасажирських місць. Також литовська митниця застерігає від купівлі чи імпорту автомобілів, зареєстрованих у росії або які мають російське походження. За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.
Ввезення транспортних засобів пов'язують із спробами обійти міжнародні санкції проти росії. До цієї категорії транспортних засобів належать легкові автомобілі, кемпери, мікроавтобуси до 10 пасажирських місць. Також литовська митниця застерігає від купівлі чи імпорту автомобілів, зареєстрованих у росії або які мають російське походження. За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.
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