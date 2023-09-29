Литва зобов'язала власників авто з номерами росії протягом пів року вивезти їх з країни та ЄС

"З 11 вересня 2023 р. митні органи Литви не пропускають транспортні засоби з російськими номерами на територію Литви через пости митного прикордонного контролю. Литва вводить імпортні обмеження після роз'яснення Європейської комісії про те, що обмеження також забороняють імпорт будь-яких транспортних засобів, зареєстрованих у росії та які мають російські номерні знаки, навіть для тимчасового використання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заборона поширюється на ці транспортні засоби незалежно від національності їхнього власника чи водія. Виняток поширюється на громадян росії, що прямують транзитом до Калінінградської області або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в росії з документом про спрощений транзит (FTD).

"Такий транзит через територію Литви не може перевищувати 24 години. Під час транзиту транспортний засіб має супроводжувати його власник. У разі відсутності власника в автомобілі, транспортний засіб не пропускається на територію Литви», — пояснили в литовській митниці.

Таким чином, всі автомобілі з російською реєстрацією, які в'їхали до Литви до 11 вересня 2023 року, повинні залишити країну та всю територію ЄС протягом шести місяців з дати прибуття.



Ввезення транспортних засобів пов'язують із спробами обійти міжнародні санкції проти росії. До цієї категорії транспортних засобів належать легкові автомобілі, кемпери, мікроавтобуси до 10 пасажирських місць. Також литовська митниця застерігає від купівлі чи імпорту автомобілів, зареєстрованих у росії або які мають російське походження. За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.