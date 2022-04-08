Литва не справляється з навалою мігрантів з боку білоруського кордону

05:54 12 липня Київ, Україна

Будівництво 550-кілометрової стіни тільки почалося і на її зведення піде не один місяць, а потік мігрантів з боку білоруського кордону зростає з кожним днем. У зв'язку з цим президент Литви Гітанас Науседа звернувся за допомогою до Польщі.

Про це в неділю, 11 липня, повідомляє пресслужба президента Литви.



"Співпраця між Литвою і Польщею налічує століття. Ми є союзниками в області безпеки і оборони. Тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити безпеку в регіоні", - заявив Науседа.



За його словами, зараз необхідно негайно вирішити проблему зміцнення східного кордону Європейського Союзу шляхом ефективного запобігання потокам нелегальної міграції з Білорусі.



"Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю", - заявив Науседа.



Напередодні уряд Литви оголосив у країні надзвичайний стан, оскільки протягом 24 годин кордон незаконно перетнула рекордна за останні три роки кількість мігрантів - 150.



Щоб взяти під контроль потік нелегальних мігрантів, в Литві розраховують за кілька місяців побудувати 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Будувати її почала в п'ятницю, 9 липня, литовська армія. За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, паралельно з колючим бар'єром планується і звести огорожу: "При будівництві огорожі ми будемо використовувати колючий бар'єр, це буде подвійний захист".