Литва не пропускає в країну поїзди з військовою символікою росії на вагонах

10:43 05 листопада Київ, Україна

Литовські прикордонники на КПП у Кібартай не пропустили до країни потяг із російською військовою символікою на вагонах. Про це повідомляє Служба охорони держкордону Литви (СОДКЛ) у суботу, 5 листопада.

"В одному складі було три вагони, в іншому – два. Порожні вагони мали слідувати Литвою транзитом до білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони Литовську залізницю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п'ять вагонів мають бути відчеплені та повернуті назад до Калінінградської області росії. Тільки тоді склади зможуть проїхати територією Литви.

Судячи з оприлюднених фотографій, на вагонах була нанесена символіка ПДВ росії.

Нагадаємо, Литва ввела штрафи за георгіївську стрічку, а також знаки Z та V – від 300 до 700 євро для громадян та від 600 до 1200 євро для компаній. За повторні порушення сума штрафів стає ще більшою.

Венеціанська комісія визнала законною заборону символіки вторгнення росії.