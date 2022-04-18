Литва, Естонія, Бельгія, Італія, Румунія та Болгарія закривають порти для російських суден

07:53 18 квітня Київ, Україна

Країни Євросоюзу почали закривати порти для російських судів у рамках санкцій через війну в Україні. Таке рішення вже ухвалили Литва, Естонія, Бельгія, Італія, Румунія та Болгарія.



При цьому для деяких кораблів зроблять виняток. Так, порти прийматимуть російські судна, які зазнають лиха. Для цього знадобляться дозволи департаменту поліції та прикордонної охорони. Також доступ до європейських портів відкриють для газових та нафтових танкерів. Дозволять заходити туди і суднам, які перевозять медичну та сільськогосподарську продукцію.



Водночас країни ЄС відмовилися робити послаблення для суден, які змінили прапор після початку війни Росії в Україні.. Їх порти також закриті.



За даними влади Бельгії, обмеження стосуватимуться близько 6000 суден під прапором Росії.



Головне командування портового управління Італії повідомило, що всі російські кораблі, які вже стоять у портах на території країни, мають залишити їх відразу після завершення своєї комерційної діяльності.



Євросоюз заборонив російським судам заходити до портів 9 квітня. Цей пункт внесли до п'ятого пакету санкцій. Також Росії заборонили експорт вугілля та інших твердих копалин палива до ЄС.



Експерти зазначають, що закриття портів призведе до зростання вартості доставки вантажів. Крім того, може не вистачити тоннажу суден, які матимуть змогу забезпечити альтернативні маршрути. Голова служби логістики вантажної компанії «Арівіст» Станіслав Тобін вважає, що російські компанії також зазнають фінансових втрат через порушення термінів за контрактами. Крім того, зростає ризик затримання та арешту вантажів.



Наразі ЄС готує шостий пакет санкцій із можливістю «розумного» обмеження імпорту нафти.. Про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Також нові санкції стосуватимуться Ощадбанку. Він поки що не потрапив під санкції, оскільки є одним із основних каналів розрахунків за російські нафту та газ.