Литва демонтує найбільший меморіал радянським військам, незважаючи на рішення ООН

09:36 01 грудня Київ, Україна





Про це оголосив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс у середу, йдеться у публікації LRT.



Як очікується, роботи можуть тривати близько трьох тижнів.



Литовці підтримують демонтаж радянських пам'яток. Муніципалітет Вільнюса розпочав роботи з демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі, які раніше блокувалися рішенням Комітету ООН з прав людини.Про це оголосив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс у середу, йдеться у публікації LRT.Як очікується, роботи можуть тривати близько трьох тижнів.Литовці підтримують демонтаж радянських пам'яток.

"Стели Антакальницького цвинтаря не обваляться так чітко, як (обвалився) нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планувалося, стели зніматимуть організовано окремими сегментами, і це може зайняти до трьох тижнів", - сказав мер.

"На жаль, ці роботи довелося відкласти через рішення Комітету ООН з прав людини, але день старту вже настав", - додав він.

Передбачалося, що скульптури вдасться демонтувати раніше. Проте минулого вівторка Міністерство юстиції повідомило, що комітет з прав людини ООН залишив у силі тимчасову охорону скульптур, розташованих на Антакальніському цвинтарі в столиці, тим самим формально перешкоджаючи їхньому демонтажу столичною владою.



Про тимчасові заходи комітет просили заявники, які назвались "етнічними росіянами".



У Литві з літа демонтували 120 об'єктів, які прославляли радянську владу.

Скульптури демонтують попри рішення Комітету ООН. Мін'юст і мерія стверджують, що комітет був введений в оману доводами згаданих осіб про те, що пам'ятник буде осквернений, а останки, які розташовані поряд, перепоховані.



Самоврядування обіцяє передати зняті скульптури Національному музею Литви.



На початку червня муніципалітет Вільнюса одноголосно вирішив зняти шість фігурних стел із сірого граніту, що зображають радянських воїнів Другої світової війни. Перед тим їх викреслили із реєстру нерухомих культурних цінностей.



Міська влада раніше сподівалася, що скульптури буде демонтовано у вересні.



Військовий меморіал на цвинтарі Антакальніс був зведений у 1951 році. Стверджується, що там поховано близько трьох тисяч радянських військових. Гранітні статуї з'явилися пізніше - 1984-го.