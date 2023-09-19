Литовський Сейм виступив за запрошення України до Альянсу

Сейм Литви ухвалив резолюцію у вівторок, 19 вересня, в якій звернувся до країн Північноатлантичного Альянсу із закликом запросити Україну до НАТО під час майбутнього Вашингтонського саміту. За резолюцію проголосували 122 члени Сейму, які брали участь у голосуванні.
У тексті документа наголошується, що Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки регіону, і її членство в НАТО може зміцнити Альянс і зробити його більш ефективним, при цьому обходячись меншими витратами, ніж поточна підтримка України для забезпечення її оборони.
Голова комітету Сейму із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс наголосив, що у розробці резолюції брали участь не лише литовські депутати, а й ті, хто грав ключову роль у підписанні Акту про незалежність Литви, такі як Вітаутас Ландсбергіс, Емануеліс Зінгерис, Альбінас Янушка.
Павільйон висловив сподівання, що, незважаючи на складнощі, зусиллями міжнародної спільноти вдасться запросити Україну приєднатися до НАТО. Він також наголосив, що відсутність такого запрошення може становити загрозу для безпеки Литви та призвести до небажаних наслідків.
У тексті документа наголошується, що Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки регіону, і її членство в НАТО може зміцнити Альянс і зробити його більш ефективним, при цьому обходячись меншими витратами, ніж поточна підтримка України для забезпечення її оборони.
Голова комітету Сейму із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс наголосив, що у розробці резолюції брали участь не лише литовські депутати, а й ті, хто грав ключову роль у підписанні Акту про незалежність Литви, такі як Вітаутас Ландсбергіс, Емануеліс Зінгерис, Альбінас Янушка.
Павільйон висловив сподівання, що, незважаючи на складнощі, зусиллями міжнародної спільноти вдасться запросити Україну приєднатися до НАТО. Він також наголосив, що відсутність такого запрошення може становити загрозу для безпеки Литви та призвести до небажаних наслідків.
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