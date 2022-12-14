Литовський Сейм підписав "закон про дерадянізацію"

07:52 14 грудня Київ, Україна





У Литві заборонять пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів та розміщення символів радянської та нацистської окупацій країни. Про це у вівторок, 13 грудня, повідомляє LRT. Закон , за який проголосували 103 члени Сейму , буде підписаний президентом Литви найближчим часом.

"Закон створює правову основу для вилучення із громадських місць символів тоталітаризму та авторитаризму, таких як пам'ятники, меморіальні об'єкти, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів", - йдеться у повідомленні.

З громадських місць Литви приберуть пам'ятники та меморіальні об'єкти, що нагадують про СРСР чи нацистську Німеччину. Крім того, закон передбачає перейменування вулиць, площ та інших об'єктів.



Розміщення на громадських ділянках символів військової агресії, а також символіки, пов'язаної з радянською окупацією Литви у 1940-1941 та 1944-1990 роках та нацистською окупацією у 1939-1944 роках, переслідуватиметься законом.



Винятком стануть музеї, архіви, бібліотеки та інші місця, призначені для інформування громадян про історичні події, в тому числі діяльність тоталітарних та авторитарних урядів.



Литовський центр досліджень геноциду та опору або муніципальна влада зможуть визнавати громадські об'єкти, що пропагують тоталітарні чи авторитарні режими та їхні ідеології. Спеціальна міжвідомча комісія має попередньо представити свою оцінку.