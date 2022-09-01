Литовський банк, що обслуговує транзит вантажів з росії до Калінінграда, припинив обробку рублевих платежів

Литовський банк Siauliu bankas 15 серпня припинив операції з рублевими платежами. Через банк здійснюється розрахунок за вантажний транзит із Калінінградом.
Про це повідомила представниця Асоціації банків Литви Валерія Кігуолене.
За словами Кігуолене, з 1 вересня буде припинено будь-які операції з клієнтами з росії. Міністр комунікацій та транспорту республіки Марюс Скуодіс заявив, що держава не може зобов'язати комерційні банки приймати платежі з росії. Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс порадив росії самостійно шукати виходи із ситуації.
При цьому 11 серпня представниця Єврокомісії Аріана Подеста заявила, що розрахунки за вантажний транзит через Литву до Калінінграда не порушують режиму санкцій.
У червні Литва припинила пропускати через свою територію вантажні потяги та автомобілі з товарами, що потрапили під санкції ЄС, у зв'язку з чим тимчасова повірена у справах Литви була викликана до мзс росії. Їй повідомили, що якщо Литва не відновить транзит найближчим часом, росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів. Після цього Єврокомісія розробила документ, який дозволив транзит.
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