Литовський банк, що обслуговує транзит вантажів з росії до Калінінграда, припинив обробку рублевих платежів

14:38 15 серпня Київ, Україна

Литовський банк Siauliu bankas 15 серпня припинив операції з рублевими платежами. Через банк здійснюється розрахунок за вантажний транзит із Калінінградом.

Про це повідомила представниця Асоціації банків Литви Валерія Кігуолене.

За словами Кігуолене, з 1 вересня буде припинено будь-які операції з клієнтами з росії. Міністр комунікацій та транспорту республіки Марюс Скуодіс заявив, що держава не може зобов'язати комерційні банки приймати платежі з росії. Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс порадив росії самостійно шукати виходи із ситуації.