Литовські військові аналітики виявили 95 випадків дезінформації про оборону

За останніми даними, військові аналітики зі Збройних сил Литви зафіксували за останній місяць 95 випадків дезінформації, що поширюється на тему оборони у ворожому інформаційному середовищі.
Згідно з повідомленням LRT, виявлені випадки дезінформації охоплювали різні аспекти, включаючи війну в Україні, членство Литви в НАТО та відносини між рф та НАТО.
Найбільша кількість дезінформації була пов'язана з війною в Україні. Підтримка України з боку західних країн, включаючи Литву, називалася пропагандою війни. Також було зафіксовано стабільну популярність наративу "війна росія-НАТО", за якого Альянс звинувачується у прямій участі в конфлікті в Україні.
Дезінформація також поширюється щодо військових загроз Калінінграду та білорусі, які, ймовірно, пов'язані з військовими навчаннями на території Литви. Польща та Литва також зазнають звинувачень у створенні таємних планів для участі у бойових діях в Україні.
Аналітики також зазначають, що напередодні саміту НАТО джерела, які контролює кремль, поширювали дезінформацію про оборонні плани альянсу, стверджуючи, що ці плани мають наступальний, а не оборонний характер.
Військові аналітики вважають, що ворожі країни намагаються переконати свою внутрішню аудиторію у підтримці політики кремля як у контексті війни в Україні, так і у відносинах із НАТО шляхом активного поширення дезінформації.
Згідно з повідомленням LRT, виявлені випадки дезінформації охоплювали різні аспекти, включаючи війну в Україні, членство Литви в НАТО та відносини між рф та НАТО.
Найбільша кількість дезінформації була пов'язана з війною в Україні. Підтримка України з боку західних країн, включаючи Литву, називалася пропагандою війни. Також було зафіксовано стабільну популярність наративу "війна росія-НАТО", за якого Альянс звинувачується у прямій участі в конфлікті в Україні.
Дезінформація також поширюється щодо військових загроз Калінінграду та білорусі, які, ймовірно, пов'язані з військовими навчаннями на території Литви. Польща та Литва також зазнають звинувачень у створенні таємних планів для участі у бойових діях в Україні.
Аналітики також зазначають, що напередодні саміту НАТО джерела, які контролює кремль, поширювали дезінформацію про оборонні плани альянсу, стверджуючи, що ці плани мають наступальний, а не оборонний характер.
Військові аналітики вважають, що ворожі країни намагаються переконати свою внутрішню аудиторію у підтримці політики кремля як у контексті війни в Україні, так і у відносинах із НАТО шляхом активного поширення дезінформації.
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