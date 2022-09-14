Литовцю влаштували жорсткий допит у росії через підтримку України

Російські прикордонники затримали у прикордонній зоні громадянина Литви та, виявивши в його соцмережах пости на підтримку України, кілька днів його допитували.
Залишити росію він зміг лише через два тижні, отримавши штраф і п'ятирічну заборону на в'їзд до країни.
Про це повідомили у Департаменті держбезпеки Литви.
У Департаменті розповіли, що російські прикордонники затримали громадянина Литви за "порушення порядку перебування у російській прикордонній зоні через необережну поведінку". Після затримання він встиг зателефонувати до своїх родичів, які в свою чергу розповіли про подію литовським чиновникам.
Після цього литовця кілька разів перевозили з місця на місце, знімали відбитки пальців, фотографували та допитували, у тому числі вимагали розповісти про роботу, сім'ю, друзів у соцмережах, зв'язки з держустановами Литви, ставлення до росії та війни проти України, сексуальну орієнтацію, релігійні переконання і т.д.
У допитах брали участь як люди у цивільному, так і співробітники у військовій формі. Останні погрожували затриманому вогнепальною зброєю, ножем та електрошокером. Якщо відповіді припадали їм не до вподоби, литовця били по голові. На одному з допитів йому наказали роздягнутися догола та пояснити значення татуювань на тілі.
Департамент закликав громадян Литви не їздити без крайньої необхідності до росії та білорусі і попередив, що в росії підтримка України та засудження росії можуть спричинити кримінальне переслідування. Крім того, литовських громадян можуть спробувати завербувати або використовувати з метою пропаганди.
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