Литовцю влаштували жорсткий допит у росії через підтримку України

12:17 14 вересня Київ, Україна

Російські прикордонники затримали у прикордонній зоні громадянина Литви та, виявивши в його соцмережах пости на підтримку України, кілька днів його допитували.

Залишити росію він зміг лише через два тижні, отримавши штраф і п'ятирічну заборону на в'їзд до країни.

Про це повідомили у Департаменті держбезпеки Литви.

У Департаменті розповіли, що російські прикордонники затримали громадянина Литви за "порушення порядку перебування у російській прикордонній зоні через необережну поведінку". Після затримання він встиг зателефонувати до своїх родичів, які в свою чергу розповіли про подію литовським чиновникам.

"На громадянина одягли наручники, зав'язали очі та доставили до штабу російських чиновників. За його власними свідченнями, його неодноразово жорстоко били, застосовуючи психологічне та фізичне насильство. Не виключено, що така поведінка росіян могла бути викликана виявленими в акаунті затриманого в соціальній мережі постами на підтримку України та засудженням росії за агресію проти неї, а також демонстрацією підтримки публічної акції зі збирання коштів на безпілотник Bayraktar, призначений для українців", - повідомили у Департаменті.

Після цього литовця кілька разів перевозили з місця на місце, знімали відбитки пальців, фотографували та допитували, у тому числі вимагали розповісти про роботу, сім'ю, друзів у соцмережах, зв'язки з держустановами Литви, ставлення до росії та війни проти України, сексуальну орієнтацію, релігійні переконання і т.д.



У допитах брали участь як люди у цивільному, так і співробітники у військовій формі. Останні погрожували затриманому вогнепальною зброєю, ножем та електрошокером. Якщо відповіді припадали їм не до вподоби, литовця били по голові. На одному з допитів йому наказали роздягнутися догола та пояснити значення татуювань на тілі.

"Після кількох днів допитів затриманому громадянину Литви присудили 2000 рублів штрафу за адміністративне правопорушення та заборонили в'їзд до росії на п'ять років. Офіційні особи росії поводилися пасивно, не хотіли пояснювати обставини затримання і надавати необхідну інформацію відповідальним литовським чиновникам", - додали у відомстві.

Департамент закликав громадян Литви не їздити без крайньої необхідності до росії та білорусі і попередив, що в росії підтримка України та засудження росії можуть спричинити кримінальне переслідування. Крім того, литовських громадян можуть спробувати завербувати або використовувати з метою пропаганди.