Ліквідовано одного з перших засновників ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Секторі Гази одного із засновників руху ХАМАС шейха Абделя Фаттаха Духана (Абу Усама).
Про це повідомили у Telegram-каналі угруповання.
Тіло бойовика виявили під завалами його знищеного будинку у Нусіраті.
Раніше газета Haaretz інформувала, що ЦАХАЛ атакував будівлю командувача військовим крилом ХАМАС Мохаммеда Дейфа.
Раніше газета Haaretz інформувала, що ЦАХАЛ атакував будівлю командувача військовим крилом ХАМАС Мохаммеда Дейфа.
Що відомо про вторгнення ХАМАСу до Ізраїлю
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.
Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність з народом Ізраїлю висловили в Європейському Союзі та Україні.
Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.
9 жовтня Ізраїль заявив про поновлення контролю над усіма прикордонними містами та анонсував "повну облогу" Сектору Гази.
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.
Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність з народом Ізраїлю висловили в Європейському Союзі та Україні.
Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.
9 жовтня Ізраїль заявив про поновлення контролю над усіма прикордонними містами та анонсував "повну облогу" Сектору Гази.
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