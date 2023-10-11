Ліквідовано одного з перших засновників ХАМАСу

17:21 11 жовтня Київ, Україна

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Секторі Гази одного із засновників руху ХАМАС шейха Абделя Фаттаха Духана (Абу Усама).

Про це повідомили у Telegram-каналі угруповання.

Тіло бойовика виявили під завалами його знищеного будинку у Нусіраті.



Раніше газета Haaretz інформувала, що ЦАХАЛ атакував будівлю командувача військовим крилом ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу до Ізраїлю

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.



Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність з народом Ізраїлю висловили в Європейському Союзі та Україні.



Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.



9 жовтня Ізраїль заявив про поновлення контролю над усіма прикордонними містами та анонсував "повну облогу" Сектору Гази.