Ліквідовано голову ІДІЛ у Сомалі та близько 10 бойовиків - США

08:14 27 січня Київ, Україна

Американські військовослужбовці сприяли ліквідації ключового посередника ІДІЛ у Сомалі Білала аль-Судані та близько 10 бойовиків.

Про це у четвер, 26 січня, повідомили високопосадовці адміністрації президента США, пише The New York Times.
 
"Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, в результаті якої було ліквідовано Білала аль-Судані, ключового діяча, а також координатора глобальної мережі ІДІЛ", - повідомили військові.
 
Як розповіли у США, спочатку планувалося захопити терористів живцем, проте вони чинили запеклий опір – і були вбиті. Серед американських військових ніхто не постраждав.

За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Крім того, він фінансував філії цього угруповання по всьому світу.