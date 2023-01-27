Ліквідовано голову ІДІЛ у Сомалі та близько 10 бойовиків - США

08:14 27 січня Київ, Україна





Про це у четвер, 26 січня, повідомили високопосадовці адміністрації президента Американські військовослужбовці сприяли ліквідації ключового посередника ІДІЛ у Сомалі Білала аль-Судані та близько 10 бойовиків.Про це у четвер, 26 січня, повідомили високопосадовці адміністрації президента США , пише The New York Times.

"Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, в результаті якої було ліквідовано Білала аль-Судані, ключового діяча, а також координатора глобальної мережі ІДІЛ", - повідомили військові.

Як розповіли у США, спочатку планувалося захопити терористів живцем, проте вони чинили запеклий опір – і були вбиті. Серед американських військових ніхто не постраждав.



За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Крім того, він фінансував філії цього угруповання по всьому світу.