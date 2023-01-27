Ліквідовано голову ІДІЛ у Сомалі та близько 10 бойовиків - США

Американські військовослужбовці сприяли ліквідації ключового посередника ІДІЛ у Сомалі Білала аль-Судані та близько 10 бойовиків.
Про це у четвер, 26 січня, повідомили високопосадовці адміністрації президента США, пише The New York Times.
Про це у четвер, 26 січня, повідомили високопосадовці адміністрації президента США, пише The New York Times.
Як розповіли у США, спочатку планувалося захопити терористів живцем, проте вони чинили запеклий опір – і були вбиті. Серед американських військових ніхто не постраждав.
За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Крім того, він фінансував філії цього угруповання по всьому світу.
За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Крім того, він фінансував філії цього угруповання по всьому світу.
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