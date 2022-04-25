Ліга чемпіонів вшанувала пам'ять Марадони

07:56 26 листопада Київ, Україна

Хвилиною мовчання почалися всі вчорашні матчі Ліги чемпіонів. Таким чином футболісти хотіли висловити повагу і свою скорботу щодо смерті легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.



Поєдинки Ліги Європи 26 листопада також почнуться з вшанування пам'яті Марадони.



В Аргентині оголошено триденну жалобу через смерть Марадони.



30 жовтня Марадоні виповнилося 60 років. Після цього він потрапив до лікарні, де йому провели операцію на мозку. Марадону виписали 11 листопада і відправили на лікування від алкогольної залежності.