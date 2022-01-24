Ліга арабських держав закликає оголосити єменських хуситів терористами

Рада Ліги арабських держав (АЛ) на рівні постійних представників закликала всі країни визнати хуситів терористичним угрупованням після недавньої атаки безпілотників на Об'єднані Арабські Емірати.
Після свого екстреного засідання в Каїрі в неділю Рада рішуче засудила жорстокі терористичні напади на мирних жителів та цивільні об'єкти з боку терористичних ополченців-хуситів, високо оцінивши солідарність держав, регіональних та міжнародних організацій з Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Рада висловила абсолютну солідарність з ОАЕ та підтримку всіх заходів, які вони вживають для захисту своєї безпеки, національних інтересів та можливостей.
Конфлікт у Ємені розпочався у 2014 році, коли підтримувані Іраном хусити захопили столицю Сану та більшу частину північного Ємену, змусивши уряд бігти на південь, а потім бігти до Саудівської Аравії.
Коаліція на чолі з Саудівською Аравією, яку на той час підтримували США, через кілька місяців вступила у війну, щоб спробувати повернути уряд до влади.
Після свого екстреного засідання в Каїрі в неділю Рада рішуче засудила жорстокі терористичні напади на мирних жителів та цивільні об'єкти з боку терористичних ополченців-хуситів, високо оцінивши солідарність держав, регіональних та міжнародних організацій з Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Рада висловила абсолютну солідарність з ОАЕ та підтримку всіх заходів, які вони вживають для захисту своєї безпеки, національних інтересів та можливостей.
Конфлікт у Ємені розпочався у 2014 році, коли підтримувані Іраном хусити захопили столицю Сану та більшу частину північного Ємену, змусивши уряд бігти на південь, а потім бігти до Саудівської Аравії.
Коаліція на чолі з Саудівською Аравією, яку на той час підтримували США, через кілька місяців вступила у війну, щоб спробувати повернути уряд до влади.
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