Ліга арабських держав закликає міжнародне співтовариство припинити щоденну агресію Ізраїлю проти палестинців

08:21 31 січень Київ, Україна

У неділю Ліга арабських держав закликала міжнародне співтовариство зробити серйозний і реальний тиск на ізраїльські окупаційні сили, щоб вони припинили агресію, репресивну практику та щоденні порушення найголовніших прав палестинського народу в межах «зеленої лінії» та на окупованих арабських територіях.



Про це повідомляє КУНА.



Заклик було зроблено у заяві Генерального секретаріату Ліги (у справах Палестини та окупованих арабських територій) з нагоди Дня солідарності з палестинським народом у межах 1948 року.



Ліга наголосила на необхідності змусити ізраїльські сили припинити поселенські операції, конфіскацію, іудаїзацію, осквернення ісламських та християнських святинь, практику політики расової дискримінації та запровадження расистських законів, що стосуються права палестинців у межах «зеленої лінії».



Ліга зазначила, що «палестинці всередині є справжньою частиною палестинського арабського народу, і вони зі своїми братами на кожному дюймі землі Палестини перед жорстокою агресією з політикою та практикою розселення, етнічних чисток та апартеїду».



Ліга також закликала Організацію Об'єднаних Націй та Раду з прав людини взяти на себе відповідальність за заподіяну палестинцям несправедливість та серйозні порушення, яких вони зазнають, що порушує їхні основні права, гарантовані законом, хартіями та міжнародною законністю.



У заяві додано, що Ліга арабських держав, враховуючи систематичні напади на палестинців із застосуванням військової сили, підтверджує свою повну підтримку прав палестинського народу у 1948 році, а також його боротьбу та постійний захист своєї землі, прав та проживання на своїй батьківщині та на своїй землі, у містах, селах та пустелях.