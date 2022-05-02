Лідери трьох балканських країн домовилися скасувати прикордонний контроль

20:15 30 липня Київ, Україна

Сербія, Північна Македонія і Албанія, в рамках ініціативи "Відкриті Балкани", домовилися про скасування взаємного прикордонного контролю.

Про це повідомляє Radio Liberty.



На зустрічі балканські лідери - прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, президент Сербії Александар Вучич і глава уряду Північної Македонії Зоран Заєв - досягли згоди в питанні скасування прикордонного контролю між Сербією, Північною Македонією та Албанією з 1 січня 2023 року.

"На шляху з Белграда до Тирани і назад більше не буде ніяких зупинок для контролю", - заявив Александар Вучич.

У свою чергу, Заєв і Рама закликали інші країни регіону приєднатися до ініціативи "Відкриті Балкани", заявивши, що це можливість посилити співпрацю, економіки держав і свободу пересування.