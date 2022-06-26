Лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії - ЗМІ

09:23 26 червня Київ, Україна

У баварському замку Ельмау в Німеччині розпочався 48-й саміт лідерів країн G7 (Великої сімки). Наголошується, що він пройде з неділі 26 червня до вівторка 28 червня.

Окрім лідерів США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії, у саміті візьмуть участь президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель. Також на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Напередодні лідери країн G7 погодили заборону імпорту золота з Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, а також кореспондент телеканалу CNN Кейтлін Коллінз.

Повідомляється, що казначейство США має оголосити офіційне рішення американського уряду щодо ембарго 28 червня.

Раніше повідомлялося, що до нового пакету санкцій проти росії можуть включити золото.

Також ЗМІ писали, що у США готують законопроект для заморожування золотого резерву Росії.