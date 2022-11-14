Лідери США та Китаю провели зустріч на Балі

13:42 14 листопада Київ, Україна

Лідери США та Китаю, Джо Байден та Сі Цзіньпін, у понеділок, 14 листопада, зустрілися для обміну думками на Балі в Індонезії на полях саміту лідерів G20.

Обидва лідери закликали знизити напруженість між найбільшими економіками світу, повідомляє Bloomberg.



Востаннє лідери Китаю та США зустрічалися у 2015 році. Байден на той момент не був президентом, зазначає АР. Зустріч відбулася на тлі зростання напруженості між двома державами, які борються за глобальний вплив у світі.

"На мою думку, ми поділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, не допустити, щоб конкуренція переросла в конфлікт, і знайти способи спільної роботи над невідкладними глобальними проблемами, які вимагають нашої спільної співпраці", - сказав Байден на початку зустрічі.

Він додав, що світ очікує, що Китай та Сполучені Штати відіграватимуть ключову роль у вирішенні глобальних викликів, від зміни клімату до продовольчої безпеки. І що дві держави зможуть працювати разом.

"Сполучені Штати готові зробити саме це, працювати з вами – якщо ви цього хочете", - сказав Байден.

Сі сказав Байдену, що обом сторонам "потрібно знайти правильний напрямок" та "підняти стосунки".

“Державний діяч має думати та знати, куди вести свою країну. Він також повинен думати про те, як жити з іншими країнами і світом в цілому, і знати, як жити з ними", - сказав Сі.

За його словами, людство зіштовхнулося із безпрецедентними викликами. Світ очікує, що Китай та Сполучені Штати належним чином керуватимуть відносинами, додав лідер Китаю.