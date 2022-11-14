Лідери США та Китаю провели зустріч на Балі

Лідери США та Китаю, Джо Байден та Сі Цзіньпін, у понеділок, 14 листопада, зустрілися для обміну думками на Балі в Індонезії на полях саміту лідерів G20.
Обидва лідери закликали знизити напруженість між найбільшими економіками світу, повідомляє Bloomberg.
Востаннє лідери Китаю та США зустрічалися у 2015 році. Байден на той момент не був президентом, зазначає АР. Зустріч відбулася на тлі зростання напруженості між двома державами, які борються за глобальний вплив у світі.
Востаннє лідери Китаю та США зустрічалися у 2015 році. Байден на той момент не був президентом, зазначає АР. Зустріч відбулася на тлі зростання напруженості між двома державами, які борються за глобальний вплив у світі.
Він додав, що світ очікує, що Китай та Сполучені Штати відіграватимуть ключову роль у вирішенні глобальних викликів, від зміни клімату до продовольчої безпеки. І що дві держави зможуть працювати разом.
Сі сказав Байдену, що обом сторонам "потрібно знайти правильний напрямок" та "підняти стосунки".
За його словами, людство зіштовхнулося із безпрецедентними викликами. Світ очікує, що Китай та Сполучені Штати належним чином керуватимуть відносинами, додав лідер Китаю.
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