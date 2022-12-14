Лідери Косова підписали заявку на вступ в ЄС

17:17 14 грудня Київ, Україна

Керівники державних інститутів Косова 14 грудня підписали заявку про членство у Європейському Союзі. Про це повідомила міністр закордонних справ Косово Меліза Харадінай.

"Косово формалізує свою заявку на членство в ЄС через два десятиліття після саміту в Салоніках у 2003 році, коли було обіцяно європейську перспективу для всіх шести країн Західних Балкан. Враховуючи багато складнощів, ще треба побачити, як цей акт розгортатиметься в ЄС», — написала вона у Twitter.

Як повідомляє Kosova Press, президентка Косово Вьоса Османі назвала сьогоднішній день історичним і заявила, що Косово заслуговує бути частиною сім'ї ЄС.

"Процес неоднорідний і може бути тривалим, але ми налаштовані на успіх. Ми виконуватимемо свою роботу, щоб Європейський Союз міг виконати свою легше", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Альбін Курті висловив переконання, що прогрес щодо вступу Косова до ЄС залежатиме від "прихильності до глибоких і трансформаційних реформ".



Спікер парламенту Глаук Конюфка заявив, що Євросоюз буде "повним лише тоді, коли всі європейські країни будуть частиною цього союзу".



Республіка Косово є частково визнаною країною, яку Сербія вважає своєю територією. Косово було автономним краєм у складі колишньої Югославії. 1999 року край став протекторатом Організації Об'єднаних Націй. Парламент Косова в односторонньому порядку проголосив незалежність у 2008 році.



Республіку Косово визнає більшість країн Заходу, включаючи Сполучені Штати. П'ять країн ЄС – Кіпр, Греція, Іспанія, Румунія та Словаччина – не визнають незалежності Косова. Україна також не визнала незалежності Косова.