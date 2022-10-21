Лідери ЄС погодили заходи боротьби з енергокризою

10:57 21 жовтня Київ, Україна





Про це йдеться у заяві Європейської ради, опублікованій у ніч на п'ятницю.



"Перед обличчям використання рф енергії як зброї Європейський Союз залишиться єдиним, щоб захистити своїх громадян і Лідери ЄС закликали Раду та Комісію терміново подати конкретні рішення щодо боротьби з енергокризою.Про це йдеться у заяві Європейської ради, опублікованій у ніч на п'ятницю."Перед обличчям використання рф енергії як зброї Європейський Союз залишиться єдиним, щоб захистити своїх громадян і бізнес , і в терміновому порядку вживе необхідних заходів", - йдеться у заяві.



Лідери ЄС закликали Раду та Комісію терміново подати конкретні рішення щодо додаткових заходів:

15% потреби у наповненні газових сховищ мають закуповуватися в рамках сукупного попиту відповідно до національних потреб;

тимчасовий динамічний ціновий коридор з операцій із природним газом для негайного обмеження епізодів надмірно високих ціни газу;

тимчасові рамки ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії, включаючи аналіз витрат та вигод;

при виробництві електроенергії, включаючи аналіз витрат та вигод; покращення функціонування енергетичних ринків для підвищення прозорості ринку, полегшення стресу ліквідності, усунення факторів, що підсилюють волатильність цін на газ, та збереження фінансової стабільності;

прискорення спрощення дозвільних процедур для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та відповідних мереж, у тому числі за допомогою надзвичайних заходів;

заходи енергетичної солідарності у разі перебоїв у постачанні газу на національному, регіональному чи союзному рівні за відсутності двосторонніх угод про солідарність.

Єврокомісія поки що не включила обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.