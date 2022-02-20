Лідери ЄС засудили провокаційні і підривні дії РФ

13:58 25 травень Київ, Україна



Про це йдеться у висновку Євроради, опублікованому в ніч на вівторок в Брюсселі. Лідери 27 країн Європейського Союзу засудили агресивні дії РФ проти ЄС, його країн-членів і за межами союзу.



Єврорада підтвердила єдність і солідарність ЄС перед обличчям таких "випадів" Росії і підтримала реакцію Чехії на дії Росії.



У квітні Чехія вислала 18 російських дипломатів через підозри в причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році. Росія відповіла висилкою з країни 20 чеських дипломатів.



Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про провал спроб ЄС поліпшити відносини з Росією.

"Якщо подивитися на "Північний потік - 2" і поведінку Росії, то це показує, що наші багаторічні спроби поліпшити відносини з Росією не досягли успіху", - заявила глава Єврокомісії. За її словами, російська влада не готова співпрацювати з ЄС у конструктивному режимі.

Лідери ЄС доручили голові євродипломатії Жозепу Боррелю до червневого саміту підготувати доповідь про можливі лінії поведінки Євросоюзу щодо Росії відповідно до п'ятьох європейських принципів, серед яких, зокрема, повне виконання мінських домовленостей по Україні та підтримка громадянського суспільства в Росії.