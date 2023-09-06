Лідери Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР зібралися на саміті БРІКС

11:45 22 серпня Київ, Україна

У Південній Африці, у місті Йоганнесбург, у вівторок, 22 серпня, розпочався 15-й саміт лідерів країн БРІКС - Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки.



У саміті беруть участь президенти ПАР Сіріл Рамафоса, Китаю - Сі Цзіньпін, Бразилії - Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Росію представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров, оскільки президент країни-агресора володимир путін, оголошений Міжнародним кримінальним судом у розшук за підозрою у військових злочинах, не приїде до ПАР, побоюючись бути заарештованим.



Країни БРІКС, які представляють 40% населення світу на трьох континентах і чверть світового ВВП, з економіками на різних рівнях зростання, поділяють загальне прагнення змінити глобальний порядок, в якому домінують багаті західні держави, таким чином, щоб він краще відбивав їхні інтереси та зростання впливу.



Головними питаннями для обговорення на 15-му саміті стануть розширення БРІКС та збільшення використання країнами-членами місцевих валют у розрахунках між собою. Водночас ідею Бразилії про запровадження БРІКС власної валюти як альтернативи залежності від долара США обговорювати не будуть.



Цьогорічний саміт, тема якого "БРІКС і Африка", відбувається в той момент, коли континент стає оновленим полем дипломатичної битви між Сполученими Штатами, росією та Китаєм, які борються за економічний та дипломатичний вплив на африканському континенті.



Напередодні саміту Рамафоса заявив, що його країна не буде втягнута у змагання між глобальними державами та підтвердив незмінність багаторічної політики неприєднання Південної Африки.



Лідер Китаю, у свою чергу, у своїй статті, опублікованій у південноафриканських ЗМІ у понеділок, сказав:

"Ми спонукатимемо міжнародне співтовариство знову зосередитися на питаннях розвитку, просуватимемо велику роль механізму співпраці БРІКС у глобальному управлінні та посилюватимемо голос БРІКС".



Останнім часом спостерігається зростання інтересу до БРІКС з боку багатьох держав так званого Глобального Півдня з економіками, що розвиваються. За даними організаторів саміту в Йоганнесбурзі, щонайменше 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до блоку, з яких майже два десятки офіційно звернулися з проханнями про членство, включаючи Іран, Саудівську Аравію, Бангладеш та Аргентину.



Очікується, що пропозицію щодо розширення БРІКС на саміті представить Південна Африка і рішення з цього питання буде ухвалено під завершення заходу.



Водночас питання розширення БРІКС викликає розбіжності, особливо серед двох його найпотужніших членів – Китаю та Індії.



Китай прагне швидко розширити блок та наростити свій вплив, тоді як Індія дуже обережно ставиться до намірів свого регіонального суперника.



Росія також прагне залучити нових членів, щоб протистояти своїй дипломатичній ізоляції через вторгнення в Україну, а Бразилія стурбована тим, що зростання БРІКС послабить її вплив.



Аналітики прогнозують, що на нинішній зустрічі рішень щодо розширення БРІКС ухвалено не буде і дискусії продовжуватимуться до наступного саміту.