Лідера групи Aerosmith звинувачують у сексуальному насильстві та побоях

15:43 30 грудня Київ, Україна

Американського музиканта, лідера гурту Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою.

Про це повідомило видання The Rolling Stone.

Позов був поданий відповідно до законодавства Каліфорнії, яке тимчасово скасувало терміни давності за звинуваченнями у сексуальному насильстві у дитинстві.



У позові жінка на ім'я Джулія Голкомб стверджує, що у 70-х роках, коли їй було 16, Тайлер переконав її матір надати йому піклування, що пізніше дозволило їм жити разом і вступати у сексуальні стосунки.



Голкомб каже, що познайомилася з Тайлером (якому на момент їхньої зустрічі було 25), коли Aerosmith давали концерт у Портленді (штат Орегон) у 1973 році.



Голкомб звинувачує Тайлера в сексуальному насильстві, сексуальних побоях та навмисному викликанні емоційного стресу.



У самому позові ім'я Тайлера не згадується, відповідачі названі як відповідачі Доу 1 та Доу 2 з 50. Але Голкомб публічно розповідала про свій досвід із музикантом у минулому, і позов безпосередньо цитує мемуари самого Тайлера.



У своїй книзі, не називаючи імені, Тайлер стверджує, що він "майже взяв наречену-підлітка" і що "її батьки закохалися в мене, підписали папір на мою опіку, щоб мене не заарештували, якщо я вивезу її за межі штату. Я взяв її із собою у турне".



Жінка також стверджує, що вона була вагітна у 1975 році, коли їй було 17 років, але зробила аборт після того, як Тайлер наполягав на тому, щоб вона перервала вагітність після пожежі у квартирі.



Після аборту Голкомб покинула Тайлера і повернулася до Портленду, де стала благочестивою католичкою, зустріла свого чоловіка та поховала свій попередній досвід спілкування з Тайлером, доки він не написав про нього у своїй книзі.



Стівен Тайлер – американський музикант та автор пісень, більш відомий як лідер гурту Aerosmith.



Його ім'я знаходиться на 99-й позиції у списку Найкращих Вокалістів журналу Rolling Stone. Також він відзначений на 3-му рядку у хіт-параді вокалістів 100 Parader's Metal.