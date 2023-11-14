Лідер республіканців підтримав тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

18:20 14 листопада Київ, Україна





Макконнелл оголосив, що він підтримує пропозицію Майка Джонсона, спікера Палати представників США, щодо тимчасового бюджету. Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за ухвалення тимчасового бюджету , який не містить фінансування допомоги Україні, згідно з інформацією від The Hill.Макконнелл оголосив, що він підтримує пропозицію Майка Джонсона, спікера Палати представників США, щодо тимчасового бюджету.

Ця пропозиція спрямована на запобігання шатдауну уряду через затримки у прийнятті основного бюджету. Планується, що такий тимчасовий бюджет дасть додаткові два місяці на завершення робіт над законопроєктами щодо річних видатків.



Якщо Конгрес затвердить тимчасовий бюджет, то до січня не передбачається ухвалення нового законопроєкту щодо фінансування допомоги Україні чи Ізраїлю.