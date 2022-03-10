Лідер КНР закликав військових "готуватися до війни"

20:14 14 жовтень Київ, Україна

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав військових бути напоготові і направити розум і енергію на підготовку до війни. Про яку саме війну йдеться, не уточнюється.



Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".



Під час інспекції Корпусу морської піхоти в місті Чаочжоу Сі Цзіньпін закликав армію "підтримувати стан підвищеної готовності" і бути "абсолютно лояльною, абсолютно чистою і абсолютно надійною".



Китайський лідер зазначив, що посилення армії буде одним із завдань майбутньої п'ятирічки.

"Ми повинні спиратися на поточну ситуацію і мати перспективний погляд, серйозно вивчати і вирішувати непогашені суперечності та реальні потреби, а також планувати посилення морської піхоти", - підкреслив він.

Відзначимо, що таку заяву Сі Цзіньпін зробив на тлі наростальної напруги у відносинах між Китаєм і США. Суперечки навколо Тайваню і пандемії коронавірусу лише посилюють розбіжності між Вашингтоном і Пекіном.