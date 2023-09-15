Лідер КНДР Кім Чен Ин продовжує свій візит в рф. Де він побував

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин продовжує свій багатоденний візит в рф. У п'ятницю, 15 вересня, глава КНДР відвідав авіаційний завод у місті Комсомольськ-на-Амурі на Далекому Сході росії.
Про це пише CNN із посиланням на російські державні ЗМІ.
Завод є найбільшим у росії авіабудівним підприємством, що будує і розробляє військові літаки для міністерства оборони росії - у тому числі винищувачі Су-35С і Су-57. Покійний батько нинішнього лідера КНДР Кім Чен Ір також відвідував завод у 2002 році.
На заводі Кіму, зокрема, показали внутрішнє облаштування винищувача. Північнокорейського лідера супроводжували мер міста та губернатор Хабаровського краю.
Очікується, що лідер КНДР відвідає портове місто Владивосток. Там він планує ознайомитися з військовим потенціалом тихоокеанського флоту росії, повідомив президент росії володимир путін в інтерв'ю державному інформаційному агентству "росія 1".
Як зазначає CNN, тур Кіма ключовими об'єктами російського Далекосхідного регіону відбувається після того, як путін заявив, що росія розглядає і обговорює певну військову співпрацю з Північною Кореєю.
Про це пише CNN із посиланням на російські державні ЗМІ.
Завод є найбільшим у росії авіабудівним підприємством, що будує і розробляє військові літаки для міністерства оборони росії - у тому числі винищувачі Су-35С і Су-57. Покійний батько нинішнього лідера КНДР Кім Чен Ір також відвідував завод у 2002 році.
На заводі Кіму, зокрема, показали внутрішнє облаштування винищувача. Північнокорейського лідера супроводжували мер міста та губернатор Хабаровського краю.
Очікується, що лідер КНДР відвідає портове місто Владивосток. Там він планує ознайомитися з військовим потенціалом тихоокеанського флоту росії, повідомив президент росії володимир путін в інтерв'ю державному інформаційному агентству "росія 1".
Як зазначає CNN, тур Кіма ключовими об'єктами російського Далекосхідного регіону відбувається після того, як путін заявив, що росія розглядає і обговорює певну військову співпрацю з Північною Кореєю.
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