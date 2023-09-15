Лідер КНДР Кім Чен Ин продовжує свій візит в рф. Де він побував

"П'ятигодинна зустріч у середу, 13 вересня, на космодромі "Східний" стала сигналом до більш тісних відносин між двома країнами, що опинилися в міжнародній ізоляції - москва за вторгнення в Україну, а Пхеньян за ядерну зброю та програму балістичних ракет, пишуть західні ЗМІ", - йдеться у матеріалі.