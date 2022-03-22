Лідер ісламської радикальної організації попросив політпритулку в Туреччині

21:14 30 жовтня Київ, Україна

Ідрис Сіхамеді, глава організації "BarakaCity", яку французький уряд закрив через поширення радикального ісламу, звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням надати йому і членам організації політичний притулок.

Зокрема, Сіхамеді написав в Twitter пост, в якому відзначив і президента Ердогана, заявив, що його організація закрита, а він і його команда отримують смертельні загрози.



На повідомлення Сіхамеді відповіло Головне управління міграційної служби Туреччини.

"Якщо ви і ваші колеги особисто звернуться до нашої установи з клопотаннями про надання притулку, вказавши ваші імена, прізвища, дані, що засвідчують особу, а також дані закордонних паспортів, ваше звернення буде розглянуте", - зазначили у відомстві.

Ще в одному пості на цю тему повідомлялося, що "після того, як ваші відомості надійдуть, наші співробітники в аеропорту Стамбула будуть проінформовані про ситуацію".



Зазначено, що відповідь міграційної служби на пост Сіхамеді викликала бурхливу реакцію у користувачів. Багато з них написали, що не хочуть ще більше радикальних ісламістів в Туреччині.



Щодо організації "BarakaCity", закритої Радою Міністрів Франції, глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив, що вона "розпалювала ненависть, підтримувала стосунки з радикальним ісламістським рухом, отримувала задоволення від виправдання терористичних актів".