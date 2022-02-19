Лідер хунти Буркіна-Фасо обійняв посаду президента країни

Лідер хунти Буркіна-Фасо, підполковник Поль Анрі Сандаого Даміба був приведений до присяги як президент, менш ніж через місяць після того, як бунтівні солдати захопили контроль над західноафриканською країною внаслідок перевороту.
Церемонія інавгурації у Конституційному Суді транслювалася по всій країні. Звертаючись до нації з державного телебачення після складання присяги, Даміба віддав належне силам безпеки та населенню країни, які, за його словами, понад шість років стикаються з загрозами екстремізму.
Церемонія інавгурації у Конституційному Суді транслювалася по всій країні. Звертаючись до нації з державного телебачення після складання присяги, Даміба віддав належне силам безпеки та населенню країни, які, за його словами, понад шість років стикаються з загрозами екстремізму.
Даміба захопив владу, пообіцявши убезпечити країну, що роздирається війною, від зростаючого насильства джихадистів, пов'язаного з «Аль-Каїдою» та угрупуванням «Ісламська держава», яка вбила тисячі і позбавила будинків понад 1,5 мільйона людей. З моменту приходу до влади Даміба зустрічався із силами безпеки, громадянським суспільством, дипломатами та політиками, але не встановив терміни переходу до виборів, що, на думку міжнародної спільноти, має бути зроблено якнайшвидше.
Коли військові режими приходять до влади, повернення до демократичного цивільного правління може бути тривалим та ненадійним, кажуть експерти з конфліктів.
Незважаючи на те, що Даміба мав широку підтримку населення з моменту приходу до влади, деякі місцеві жителі кажуть, що вони не підтримують рішення Конституційної ради дозволити йому стати президентом, оскільки його не було обрано демократичним шляхом.
Один європейський дипломат заявив, що, якби вони були запрошені на церемонію, європейські країни надіслали б чиновників нижчого рангу, а не послів, щоб наголосити, що конституції не дотримуються. Міжнародна спільнота засудила переворот.
Проте більшість людей, стурбованих конфліктом з екстремістами, сподіваються, що Даміба зможе зупинити насильство. Але 41-річному лідеру ще доведеться сформулювати план і показати, що він може забезпечити безпеку Буркіна-Фасо краще, ніж попередній режим.
Останнім часом є певні успіхи. Раніше цього місяця понад 40 джихадистів було вбито під час спільних операцій з армією Франції та Буркіна-Фасо, йдеться у заяві французьких військових. Франція має кілька тисяч військовослужбовців у регіоні Сахеля в Західній Африці, але досі її участь у Буркіна-Фасо була мінімальною порівняно з Нігером або Малі.
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