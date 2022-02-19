Лідер хунти Буркіна-Фасо обійняв посаду президента країни

11:24 17 лютий Київ, Україна





Церемонія інавгурації у Конституційному Суді транслювалася по всій країні. Звертаючись до нації з державного телебачення після складання присяги, Даміба віддав належне силам безпеки та населенню країни, які, за його словами, понад шість років стикаються з загрозами екстремізму. Лідер хунти Буркіна-Фасо, підполковник Поль Анрі Сандаого Даміба був приведений до присяги як президент , менш ніж через місяць після того, як бунтівні солдати захопили контроль над західноафриканською країною внаслідок перевороту Церемонія інавгурації у Конституційному Суді транслювалася по всій країні. Звертаючись до нації з державного телебачення після складання присяги, Даміба віддав належне силам безпеки та населенню країни, які, за його словами, понад шість років стикаються з загрозами екстремізму.

«Клянусь перед народом Буркіна-Фасо та своєю честю зберігати та поважати, підтримувати та захищати конституцію, основні акти та закон, робити все, щоб гарантувати справедливість для всіх жителів Буркіна-Фасо. Наша країна завжди була сильною під час штормів. Ось чому ці важкі часи мають стати для нас можливістю досягти найкращих горизонтів», - сказав він.

Даміба захопив владу, пообіцявши убезпечити країну, що роздирається війною, від зростаючого насильства джихадистів, пов'язаного з «Аль-Каїдою» та угрупуванням «Ісламська держава», яка вбила тисячі і позбавила будинків понад 1,5 мільйона людей. З моменту приходу до влади Даміба зустрічався із силами безпеки, громадянським суспільством, дипломатами та політиками, але не встановив терміни переходу до виборів, що, на думку міжнародної спільноти, має бути зроблено якнайшвидше.



Коли військові режими приходять до влади, повернення до демократичного цивільного правління може бути тривалим та ненадійним, кажуть експерти з конфліктів.

«Військові режими часто відкладають перехід до цивільного правління та працюватимуть над збереженням певної форми політичного впливу на задньому плані, щоб переконатися, що їхні інтереси дотримані. Враховуючи погіршення ситуації з безпекою в Буркіна-Фасо, новий уряд на чолі з військовими, ймовірно, буде стверджувати, що ситуація з безпекою не дозволить провести всеосяжний виборчий процес, затримавши тим самим повернення до цивільного правління», — сказав Олександр Реймакерс, старший аналітик щодо Африки в Verisk Maplecroft, консалтингової компанії з ризиків.

Незважаючи на те, що Даміба мав широку підтримку населення з моменту приходу до влади, деякі місцеві жителі кажуть, що вони не підтримують рішення Конституційної ради дозволити йому стати президентом, оскільки його не було обрано демократичним шляхом.

Ми взагалі не розуміємо, як так може бути? Конституційна рада інавгурує президентів, які приходять до влади в результаті виборів. Це ніби вони кажуть, що переворот у Буркіна-Фасо є законним», — сказав Умар Сіссе, мешканець міста Дорі у Сахелі, що сильно постраждав.

Один європейський дипломат заявив, що, якби вони були запрошені на церемонію, європейські країни надіслали б чиновників нижчого рангу, а не послів, щоб наголосити, що конституції не дотримуються. Міжнародна спільнота засудила переворот.



Проте більшість людей, стурбованих конфліктом з екстремістами, сподіваються, що Даміба зможе зупинити насильство. Але 41-річному лідеру ще доведеться сформулювати план і показати, що він може забезпечити безпеку Буркіна-Фасо краще, ніж попередній режим.



Останнім часом є певні успіхи. Раніше цього місяця понад 40 джихадистів було вбито під час спільних операцій з армією Франції та Буркіна-Фасо, йдеться у заяві французьких військових. Франція має кілька тисяч військовослужбовців у регіоні Сахеля в Західній Африці, але досі її участь у Буркіна-Фасо була мінімальною порівняно з Нігером або Малі.