Особисті дані 1,3 мільйона користувачів Clubhouse виклали в мережу

09:45 11 квітень Київ, Україна

Черговим об'єктом хакерської атаки стали користувачі соціальної мережі Clubhouse. Проникнувши в соцмережу, хакери виставили в доступне користування особисту інформацію 1,3 млн користувачів мережі Clubhouse. Пресслужба соцмережі поки ніяк не прокоментувала цю інформацію. Про це повідомляє портал Cybernews.

Серед викладених в мережу особистих даних фігурують імена, прізвища, посилання на фотографії користувачів, а також інформація про акаунти користувачів в інших соціальних мережах.

Платформа Clubhouse існує з квітня минулого року. Це соціальна мережа, де користувачі спілкуються голосовими повідомленнями.

Як повідомлялося раніше, викрито банду хакерів, яка викрала у бізнесменів мільйони гривень. Фігуранти розсилали на електронні адреси компаній і підприємців листи з шкідливим програмним забезпеченням.

До цього ми писали про атаку хакерів на парламент Норвегії через уразливість Microsoft. Через цю ж уразливість перед кібератаками по всьому світу постраждали вже більше 60 тис. організацій.