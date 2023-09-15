Літо 2023 року встановило новий світовий температурний рекорд - NASA

Літо 2023 року встановило новий температурний рекорд, ставши найспекотнішим за період з початку світових вимірів у 1880 році. Цю інформацію повідомляє Сіньхуа, посилаючись на заяву Американського космічного агентства NASA.
Наголошується, що NASA збирає дані про температуру із земних датчиків, розміщених на метеорологічних станціях по всьому світу, а також з поверхні океанів, використовуючи судна та спеціальні буї.
Сіньхуа також нагадує, що цей рік став свідком виняткової теплової хвилі, яка погіршила ситуацію з лісовими пожежами в Канаді та Гаваях, а також спричинила значне підвищення температур у різних регіонах світу.
Сіньхуа також нагадує, що цей рік став свідком виняткової теплової хвилі, яка погіршила ситуацію з лісовими пожежами в Канаді та Гаваях, а також спричинила значне підвищення температур у різних регіонах світу.
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