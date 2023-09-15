Літо 2023 року встановило новий світовий температурний рекорд - NASA

07:47 15 вересня Київ, Україна

Літо 2023 року встановило новий температурний рекорд, ставши найспекотнішим за період з початку світових вимірів у 1880 році. Цю інформацію повідомляє Сіньхуа, посилаючись на заяву Американського космічного агентства NASA

"Сумарно за місяці червень, липень та серпень температури були на 0,23 градуса Цельсія вище, ніж у будь-якому іншому літньому періоді з початку вимірювань NASA, і на 1,2 градуса вище, ніж середні літні температури між 1951 та 1980 роками", - повідомляється у звіті.

Наголошується, що NASA збирає дані про температуру із земних датчиків, розміщених на метеорологічних станціях по всьому світу, а також з поверхні океанів, використовуючи судна та спеціальні буї.



Сіньхуа також нагадує, що цей рік став свідком виняткової теплової хвилі, яка погіршила ситуацію з лісовими пожежами в Канаді та Гаваях, а також спричинила значне підвищення температур у різних регіонах світу.