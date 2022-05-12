Лісові пожежі в Чорногорії впритул підійшли до її столиці

10:35 09 серпня Київ, Україна

Туреччина, Греція, Хорватія, а тепер і Чорногорія страждають від масштабних лісових пожеж. У Чорногорії займання сталося в неділю на височині Мало-Брдо.



Про це повідомляє Суспільне.

За даними Національного чорногорського телебачення (RTCG), пожежники намагаються ліквідувати загоряння в районі Мало-Брдо, але вітер ускладнює гасіння вогню.



Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.



"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичами, хтось використовував можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав він.



Також пожежі вирують навколо міста Нікшич, передає портал Vijesti. За даними рятувальної служби, в околицях міста вдалося врятувати п'ятьох людей, які вважалися зниклими безвісти.



Директор міської служби захисту і порятунку Слава Тадич зазначив, до гасіння пожеж в районі Нікшича залучили авіацію.